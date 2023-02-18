Damian Batallini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Batallini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Damian Batallini kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Damian Batallini ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Damian Batallini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damian Batallini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damian Batallini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damian Batallini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damian Batallini 24 Haziran 1996 tarihinde Don Torcuato şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Damián Iván Batallini şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damian Batallini Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lion Volt yapmaktadır. Damian Batallini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Necaxa futbol takımında oynamaktadır. Club Necaxa takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Damian Batallini'nin Club Necaxa ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Damian Batallini Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/damianbatallini/

Damian Batalliniboyu ve yaşı kaç

Damian Batallini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damian Batallini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Damian Batallini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damian Batallini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Argentinos II

1 Ocak 2016 yılında Argentinos Jrs.

1 Ocak 2021 yılında San Luis

31 Aralık 2021 yılında Argentinos Jrs.

28 Ocak 2022 yılında Independiente

31 Aralık 2022 yılında Argentinos Jrs.

1 Ocak 2023 yılında Necaxa

31 Aralık 2023 yılında Argentinos Jrs.

Damian Batallini kimdir

Damian Batallini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damian Batallini şuan Club Necaxa takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Deportivo Armenio, Club Atlético River Plate, Argentinos Juniors

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Damian Batallini nereli

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