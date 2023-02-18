Hugo Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Gonzalez 1 Ağu 1990 tarihinde San Luis Potosí şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Hugo Alfonso González Durán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Gonzalez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hugo Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Necaxa futbol takımında oynamaktadır. Club Necaxa takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hugo Gonzalez'nin Club Necaxa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hugo Gonzalez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/hugo_gonzalez1

http://www.instagram.com/hugogonzalez1/

Hugo Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Hugo Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında América

1 Ocak 2017 yılında Monterrey

1 Temmuz 2018 yılında Necaxa

30 Haziran 2020 yılında Monterrey

1 Temmuz 2021 yılında FC Juárez

30 Haziran 2022 yılında Monterrey

13 Temmuz 2022 yılında Necaxa

Hugo Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Gonzalez şuan Club Necaxa takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Hugo Gonzalez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 24 numaralı formasıyla 12 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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