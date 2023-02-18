Josecarlos Van Rankin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josecarlos Van Rankin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josecarlos Van Rankin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josecarlos Van Rankin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josecarlos Van Rankin 14 Mayıs 1993 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Meksika,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Josecarlos van Rankin Galland şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josecarlos Van Rankin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Josecarlos Van Rankin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Necaxa futbol takımında oynamaktadır. Club Necaxa takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Josecarlos Van Rankin'nin Club Necaxa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Josecarlos Van Rankin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/vanrankin0

http://instagram.com/vanrankin0/

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Josecarlos Van Rankin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josecarlos Van Rankin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Josecarlos Van Rankin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josecarlos Van Rankin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Pumas Naucalpan

1 Temmuz 2013 yılında UNAM Pumas

1 Temmuz 2018 yılında Chivas

30 Haziran 2019 yılında UNAM Pumas

1 Temmuz 2019 yılında Chivas

1 Ocak 2020 yılında Santos Laguna

31 Aralık 2020 yılında Chivas

3 Şubat 2021 yılında Portland

31 Aralık 2021 yılında Chivas

8 Şubat 2022 yılında Portland

31 Aralık 2022 yılında Chivas

1 Ocak 2023 yılında Necaxa

30 Haziran 2023 yılında Chivas

Josecarlos Van Rankin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josecarlos Van Rankin şuan Club Necaxa takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Josecarlos Van Rankin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 26 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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