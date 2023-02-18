Alejandro Andrade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Andrade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alejandro Andrade kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alejandro Andrade ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alejandro Andrade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Andrade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Andrade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Andrade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Andrade 16 Ağu 2001 tarihinde Aguascalientes şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Andrade Rivera şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Andrade Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Alejandro Andrade, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Necaxa futbol takımında oynamaktadır. Club Necaxa takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alejandro Andrade'nin Club Necaxa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alejandro Andradeboyu ve yaşı kaç

Alejandro Andrade Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Andrade isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Alejandro Andrade Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Andrade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Necaxa U17

1 Temmuz 2019 yılında Club Necaxa U20

1 Temmuz 2022 yılında Morelia

1 Ocak 2023 yılında Necaxa

Alejandro Andrade kimdir

Alejandro Andrade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Andrade şuan Club Necaxa takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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Alejandro Andrade nereli

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