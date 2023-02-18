Jose Esquivel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Esquivel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jose Esquivel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jose Esquivel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jose Esquivel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Esquivel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Esquivel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Esquivel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Esquivel 7 Ocak 1998 tarihinde Zacatecas şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da José Joaquín Esquivel Martínez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Esquivel Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Jose Esquivel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Necaxa futbol takımında oynamaktadır. Club Necaxa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Esquivel'nin Club Necaxa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Esquivel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joaquinesquivel/

Jose Esquivelboyu ve yaşı kaç

Jose Esquivel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Esquivel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jose Esquivel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Esquivel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Pachuca II

1 Temmuz 2014 yılında Min. Zacatecas

30 Haziran 2016 yılında Pachuca II

1 Temmuz 2016 yılında Pachuca

1 Temmuz 2018 yılında Lobos BUAP

30 Haziran 2019 yılında Pachuca

1 Temmuz 2019 yılında FC Juárez

30 Haziran 2020 yılında Pachuca

1 Temmuz 2020 yılında FC Juárez

1 Temmuz 2022 yılında Necaxa

Jose Esquivel kimdir

Jose Esquivel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Esquivel şuan Club Necaxa takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Jose Esquivel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika U21 takımında 15 numaralı formasıyla 6 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U20 takımında 14 numaralı formasıyla 24 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U17 takımında 3 numaralı formasıyla 19 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika Olimpiyat takımında 16 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jose Esquivel nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Son Haberler
Luis Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luis Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marin Leovac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Leovac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marin Leovac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Leovac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mario Jurcevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Jurcevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mario Jurcevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Jurcevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!