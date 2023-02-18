Jose Esquivel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Esquivel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Esquivel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Esquivel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Esquivel 7 Ocak 1998 tarihinde Zacatecas şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da José Joaquín Esquivel Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Esquivel Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Jose Esquivel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Necaxa futbol takımında oynamaktadır. Club Necaxa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Esquivel'nin Club Necaxa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Esquivel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joaquinesquivel/

Jose Esquivel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Esquivel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jose Esquivel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Esquivel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Pachuca II

1 Temmuz 2014 yılında Min. Zacatecas

30 Haziran 2016 yılında Pachuca II

1 Temmuz 2016 yılında Pachuca

1 Temmuz 2018 yılında Lobos BUAP

30 Haziran 2019 yılında Pachuca

1 Temmuz 2019 yılında FC Juárez

30 Haziran 2020 yılında Pachuca

1 Temmuz 2020 yılında FC Juárez

1 Temmuz 2022 yılında Necaxa

Jose Esquivel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Esquivel şuan Club Necaxa takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Jose Esquivel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U21 takımında 15 numaralı formasıyla 6 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U20 takımında 14 numaralı formasıyla 24 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U17 takımında 3 numaralı formasıyla 19 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika Olimpiyat takımında 16 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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