Brayan Garnica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brayan Garnica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brayan Garnica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brayan Garnica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brayan Garnica 27 Mayıs 1996 tarihinde Chimalhuacán şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Brayan Eduardo Garnica Cortés şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brayan Garnica Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Brayan Garnica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Necaxa futbol takımında oynamaktadır. Club Necaxa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Brayan Garnica'nin Club Necaxa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brayan Garnica Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brayangarnica10/

Brayan Garnica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brayan Garnica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Brayan Garnica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brayan Garnica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Atlas II

1 Temmuz 2016 yılında Atlas

1 Ocak 2019 yılında Santos Laguna

1 Ocak 2021 yılında Atlas

30 Haziran 2021 yılında Santos Laguna

1 Temmuz 2021 yılında Atlas

1 Temmuz 2022 yılında Necaxa

Brayan Garnica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brayan Garnica şuan Club Necaxa takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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