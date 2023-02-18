Juan Pablo Segovia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Pablo Segovia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Pablo Segovia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Pablo Segovia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Pablo Segovia 21 Mart 1989 tarihinde Corrientes şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Juan Pablo Segovia González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Pablo Segovia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Pablo Segovia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Necaxa futbol takımında oynamaktadır. Club Necaxa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Pablo Segovia'nin Club Necaxa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Pablo Segovia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Pablo Segovia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Pablo Segovia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Pablo Segovia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Atlanta

1 Temmuz 2013 yılında Los Andes

2 Şubat 2016 yılında Dep. Cuenca

3 Ocak 2017 yılında Independiente

7 Aralık 2018 yılında Kulüpsüz

8 Ocak 2019 yılında CD América

1 Ocak 2021 yılında Puebla FC

1 Temmuz 2022 yılında Necaxa

Juan Pablo Segovia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Pablo Segovia şuan Club Necaxa takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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