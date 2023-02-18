Edson Partida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edson Partida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edson Partida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edson Partida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edson Partida 13 Aralık 1997 tarihinde Tala şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Edson Jair Partida Almaráz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edson Partida Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edson Partida, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Necaxa futbol takımında oynamaktadır. Club Necaxa takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Edson Partida'nin Club Necaxa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edson Partida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edson Partida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edson Partida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edson Partida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2019 yılında El Paso

31 Aralık 2019 yılında Toluca II

1 Ocak 2020 yılında Inter

30 Haziran 2020 yılında Toluca II

1 Temmuz 2020 yılında Atlante

1 Ocak 2023 yılında Necaxa

30 Haziran 2023 yılında Atlante

Edson Partida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edson Partida şuan Club Necaxa takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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