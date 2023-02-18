Juan Dominguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Dominguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Dominguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Dominguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Dominguez 30 Ekim 1998 tarihinde Ecatepec de Morelos şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Juan Pablo Domínguez Chonteco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Dominguez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Clutch Sports yapmaktadır. Juan Dominguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Necaxa futbol takımında oynamaktadır. Club Necaxa takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Dominguez'nin Club Necaxa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juan Dominguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Dominguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Dominguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Dominguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Guadalajara II

1 Temmuz 2019 yılında Irapuato

1 Temmuz 2021 yılında Atlante

1 Ocak 2023 yılında Necaxa

Juan Dominguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Dominguez şuan Club Necaxa takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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