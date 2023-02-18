Agustin Oliveros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Oliveros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Oliveros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Oliveros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Oliveros 17 Ağu 1998 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Agustín Oliveros Cano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Oliveros Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Agustin Oliveros, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Necaxa futbol takımında oynamaktadır. Club Necaxa takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Agustin Oliveros'nin Club Necaxa ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Agustin Oliveros Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/agus_oliveros/

Agustin Oliveros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Oliveros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Agustin Oliveros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Oliveros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Racing Club

14 Şubat 2020 yılında Nacional

30 Haziran 2021 yılında Racing Club

1 Temmuz 2021 yılında Necaxa

Agustin Oliveros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Oliveros şuan Club Necaxa takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Agustin Oliveros Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Racing Club de Montevideo (-2017)

Uruguay takımında 4 numaralı formasıyla 18 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U23 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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