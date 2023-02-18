Alan Montes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Montes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Montes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Montes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Montes 26 Ekim 2000 tarihinde Hermosillo şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Alán Isidro Montes Castro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Montes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gelu Rodríguez yapmaktadır. Alan Montes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Necaxa futbol takımında oynamaktadır. Club Necaxa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alan Montes'nin Club Necaxa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alan Montes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Montes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alan Montes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Montes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Club Necaxa U20

1 Temmuz 2021 yılında Raya2

30 Haziran 2022 yılında Club Necaxa U20

1 Temmuz 2022 yılında Necaxa

1 Eylül 2022 yılında Real Avilés

13 Ocak 2023 yılında Necaxa

Alan Montes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Montes şuan Club Necaxa takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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