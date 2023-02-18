Raul Gudino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Gudino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Gudino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Gudino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Gudino 22 Nisan 1996 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Raúl Manolo Gudiño Vega şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Gudino Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Raul Gudino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Necaxa futbol takımında oynamaktadır. Club Necaxa takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Raul Gudino'nin Club Necaxa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raul Gudino Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/raulgudino1

http://www.instagram.com/raulgudino/

http://www.facebook.com/RaulGPortero/

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Raul Gudino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Gudino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Raul Gudino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Gudino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Guadalajara U17

1 Temmuz 2014 yılında Guadalajara U20

26 Ağu 2014 yılında FC Porto B

30 Haziran 2015 yılında Guadalajara U20

1 Temmuz 2015 yılında FC Porto B

10 Şubat 2016 yılında União Madeira

30 Haziran 2016 yılında FC Porto B

31 Ağu 2017 yılında APOEL Nikosia

30 Haziran 2018 yılında FC Porto B

1 Temmuz 2018 yılında Chivas

7 Temmuz 2022 yılında Atlanta

2 Şubat 2023 yılında Necaxa

Raul Gudino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Gudino şuan Club Necaxa takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Raul Gudino Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 12 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U23 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U20 takımında 21 numaralı formasıyla 15 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U17 takımında 1 numaralı formasıyla 19 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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