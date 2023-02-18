Edgar Mendez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Mendez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Edgar Mendez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Edgar Mendez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Edgar Mendez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Mendez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edgar Mendez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edgar Mendez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edgar Mendez 2 Ocak 1990 tarihinde Arafo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Edgar Antonio Méndez Ortega şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edgar Mendez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Edgar Mendez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Necaxa futbol takımında oynamaktadır. Club Necaxa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Edgar Mendez'nin Club Necaxa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edgar Mendez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/edgarmendez9

http://www.instagram.com/edgar9mendez/

Edgar Mendezboyu ve yaşı kaç

Edgar Mendez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edgar Mendez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Edgar Mendez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edgar Mendez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Real Madrid C

1 Temmuz 2009 yılında Atl. Ciudad

1 Temmuz 2010 yılında Betis B

1 Temmuz 2011 yılında UD Melilla

1 Ağu 2012 yılında UD Almería B

20 Temmuz 2013 yılında Real Jaén CF

28 Ocak 2014 yılında UD Almería B

29 Ocak 2014 yılında CD Tenerife

30 Haziran 2014 yılında UD Almería

1 Temmuz 2015 yılında Granada

16 Temmuz 2016 yılında Alavés

3 Temmuz 2017 yılında CD Cruz Azul

31 Ocak 2020 yılında Alavés

1 Temmuz 2022 yılında Necaxa

Edgar Mendez kimdir

Edgar Mendez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edgar Mendez şuan Club Necaxa takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Edgar Mendez nereli

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