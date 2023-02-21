Fedor Chalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fedor Chalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fedor Chalov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fedor Chalov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fedor Chalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fedor Chalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fedor Chalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fedor Chalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fedor Chalov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fedor Chalov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fedor Chalov 10 Nisan 1998 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Чалов Фёдор Николаевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fedor Chalov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Fedor Chalov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA Moskova futbol takımında oynamaktadır. CSKA Moskova takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Fedor Chalov'nin CSKA Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fedor Chalov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chal_f9/

Fedor Chalov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fedor Chalov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 16.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fedor Chalov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fedor Chalov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında CSKA Moskova II

1 Ocak 2017 yılında CSKA Moskova

1 Şubat 2022 yılında FC Basel

30 Haziran 2022 yılında CSKA Moskova

Fedor Chalov kimdir

Fedor Chalov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fedor Chalov şuan CSKA Moskova takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Fedor Chalov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya takımında 9 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 11 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 9 numaralı formasıyla 2 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 9 numaralı formasıyla 18 Ağustos 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 9 numaralı formasıyla 20 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Fedor Chalov nereli

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