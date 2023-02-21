Victor Mendez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Mendez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Mendez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Mendez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Mendez 23 Eylül 1999 tarihinde Valdivia şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Víctor Felipe Méndez Obando şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Mendez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Victor Mendez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA Moskova futbol takımında oynamaktadır. CSKA Moskova takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Mendez'nin CSKA Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Victor Mendez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/felipe.mendez99/

Victor Mendez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Mendez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Victor Mendez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Mendez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Unión Española

28 Temmuz 2022 yılında CSKA Moskova

Victor Mendez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Mendez şuan CSKA Moskova takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Victor Mendez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 14 numaralı formasıyla 9 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U20 takımında 13 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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