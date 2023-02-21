İlya Agapov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Agapov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Agapov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Agapov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Agapov 21 Ocak 2001 tarihinde Kazan şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Агапов Илья Николаевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Agapov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. İlya Agapov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA Moskova futbol takımında oynamaktadır. CSKA Moskova takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İlya Agapov'nin CSKA Moskova ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

İlya Agapov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Agapov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İlya Agapov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Agapov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Rubin Kazan II

21 Şubat 2020 yılında Neftekhimik

30 Haziran 2021 yılında Rubin Kazan II

1 Temmuz 2021 yılında Spartak 2

13 Temmuz 2022 yılında Pari NN

6 Ocak 2023 yılında CSKA Moskova

İlya Agapov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Agapov şuan CSKA Moskova takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

İlya Agapov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 4 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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