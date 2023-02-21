Jesus Medina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Medina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Medina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Medina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Medina 30 Nisan 1997 tarihinde Limpio şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Manuel Medina Maldonado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Medina Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ultimate Sports yapmaktadır. Jesus Medina, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA Moskova futbol takımında oynamaktadır. CSKA Moskova takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jesus Medina'nin CSKA Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jesus Medina Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JesusMediina8

http://www.instagram.com/jesusmediiina8/

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Jesus Medina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Medina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jesus Medina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Medina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Libertad

1 Ocak 2018 yılında New York City

17 Ocak 2022 yılında CSKA Moskova

Jesus Medina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Medina şuan CSKA Moskova takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Jesus Medina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay takımında 19 numaralı formasıyla 2 Temmuz 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Paraguay U23 takımında 11 numaralı formasıyla 20 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Paraguay U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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