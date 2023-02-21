Vladislav Torop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Torop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladislav Torop kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladislav Torop ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vladislav Torop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Torop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladislav Torop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Torop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Torop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Torop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Torop 7 Kasım 2003 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Тороп Владислав Леонидович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Torop Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladislav Torop, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA Moskova futbol takımında oynamaktadır. CSKA Moskova takımına 6 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Vladislav Torop'nin CSKA Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Vladislav Torop Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vlad_torop_1/

Vladislav Torop Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Torop isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Vladislav Torop Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Torop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CSKA Moskova II

6 Ağustos 2020 yılında CSKA Moskova

Vladislav Torop kimdir

Vladislav Torop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Torop şuan CSKA Moskova takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

Vladislav Torop Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 23 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 12 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 23 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 12 numaralı formasıyla 18 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 23 numaralı formasıyla 26 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vladislav Torop nereli

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