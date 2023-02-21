Kirill Nababkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Nababkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Nababkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Nababkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Nababkin 8 Eylül 1986 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Набабкин Кирилл Анатольевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Nababkin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EVO yapmaktadır. Kirill Nababkin, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA Moskova futbol takımında oynamaktadır. CSKA Moskova takımına 1 Aralık 2009 tarihinde katılmıştır. Kirill Nababkin'nin CSKA Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kirill Nababkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Nababkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kirill Nababkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Nababkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında FC Moskova II

1 Ocak 2006 yılında FC Moskova

1 Aralık 2009 yılında CSKA Moskova

Kirill Nababkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Nababkin şuan CSKA Moskova takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kirill Nababkin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Spartak Moskau (1993-1997), Neftyanik Moskau (leihe), Torpedo-ZiL (FK Moskau)

Rusya takımında 3 numaralı formasıyla 1 Haziran 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya B takımında 14 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 6 Eylül 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 2 gol atmıştır.

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