Jorge Carrascal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Carrascal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Carrascal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Carrascal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Carrascal 25 Mayıs 1998 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Andrés Carrascal Guardo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Carrascal Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBG Global Business Group yapmaktadır. Jorge Carrascal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA Moskova futbol takımında oynamaktadır. CSKA Moskova takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jorge Carrascal'nin CSKA Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Jorge Carrascal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/carrascall/

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Jorge Carrascal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Carrascal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 9.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jorge Carrascal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Carrascal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Millonarios

1 Temmuz 2016 yılında Sevilla Atl.

12 Temmuz 2017 yılında Karpaty

30 Haziran 2018 yılında Sevilla Atl.

1 Temmuz 2018 yılında Karpaty

31 Ocak 2019 yılında River Plate

31 Aralık 2019 yılında Karpaty

1 Ocak 2020 yılında River Plate

18 Şubat 2022 yılında CSKA Moskova

30 Haziran 2022 yılında River Plate

1 Temmuz 2022 yılında CSKA Moskova

Jorge Carrascal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Carrascal şuan CSKA Moskova takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Jorge Carrascal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 8 numaralı formasıyla 25 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Kolombiya U23 takımında 8 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

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