İgor Akinfeev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Akinfeev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Akinfeev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Akinfeev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Akinfeev 8 Nisan 1986 tarihinde Vidnoe, Moskau Region şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Акинфеев Игорь Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Akinfeev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Akinfeev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA Moskova futbol takımında oynamaktadır. CSKA Moskova takımına 1 Ocak 2003 tarihinde katılmıştır. İgor Akinfeev'nin CSKA Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İgor Akinfeev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/igor_igor_akinfeev/

İgor Akinfeev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Akinfeev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İgor Akinfeev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Akinfeev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında CSKA Moskova II

1 Ocak 2003 yılında CSKA Moskova

İgor Akinfeev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Akinfeev şuan CSKA Moskova takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

İgor Akinfeev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya takımında 1 numaralı formasıyla 28 Nisan 2004 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 111 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 21 Ağustos 2002 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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