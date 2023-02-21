Moises kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moises Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moises adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moises Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moises 11 Mart 1995 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Moisés Roberto Barbosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moises Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Moises, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA Moskova futbol takımında oynamaktadır. CSKA Moskova takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Moises'nin CSKA Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Moises Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/moisesmrb06/

Moises Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moises isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Moises Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moises futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2014 yılında Batatais-SP

31 Ağustos 2014 yılında Madureira-RJ

5 Mayıs 2015 yılında Corinthians

14 Mayıs 2015 yılında Bragantino

30 Kasım 2015 yılında Corinthians

16 Şubat 2016 yılında EC Bahia

30 Kasım 2016 yılında Corinthians

17 Şubat 2018 yılında Botafogo

31 Aralık 2018 yılında Corinthians

18 Ocak 2019 yılında EC Bahia

15 Ocak 2020 yılında Internacional

31 Aralık 2021 yılında EC Bahia

24 Ocak 2022 yılında Internacional

4 Ağustos 2022 yılında CSKA Moskova

30 Haziran 2023 yılında Internacional

Moises Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moises şuan CSKA Moskova takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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