İvan Oblyakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Oblyakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Oblyakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Oblyakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Oblyakov 5 Temmuz 1998 tarihinde Vyndin Ostrov, St. Petersburg Region şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Обляков Иван Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Oblyakov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gorovykh Eduard yapmaktadır. İvan Oblyakov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA Moskova futbol takımında oynamaktadır. CSKA Moskova takımına 31 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. İvan Oblyakov'nin CSKA Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

İvan Oblyakov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/obliakov1998/

İvan Oblyakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Oblyakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İvan Oblyakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Oblyakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ufa

31 Ağustos 2018 yılında CSKA Moskova

İvan Oblyakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Oblyakov şuan CSKA Moskova takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

İvan Oblyakov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya takımında 22 numaralı formasıyla 12 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 6 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 2 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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