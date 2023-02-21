Milan Gaji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Gaji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Gaji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Gaji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Gaji 28 Ocak 1996 tarihinde Vukovar şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милан Гајић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Gaji Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA yapmaktadır. Milan Gaji, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA Moskova futbol takımında oynamaktadır. CSKA Moskova takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Milan Gaji'nin CSKA Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Milan Gaji Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/milan_g2/

Milan Gaji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Gaji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Milan Gaji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Gaji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2014 yılında OFK Belgrad

22 Temmuz 2015 yılında G. Bordeaux

4 Şubat 2019 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2022 yılında CSKA Moskova

Milan Gaji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Gaji şuan CSKA Moskova takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Milan Gaji Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Dinamo Pančevo (2003-2009), OFK Belgrad (2009-2013)

Sırbistan takımında 15 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 2 numaralı formasıyla 8 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 2 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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