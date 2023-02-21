Anton Zabolotnyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Zabolotnyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anton Zabolotnyi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anton Zabolotnyi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anton Zabolotnyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Zabolotnyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anton Zabolotnyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Zabolotnyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Zabolotnyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Zabolotnyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Zabolotnyi 13 Haziran 1991 tarihinde Aizpute şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Заболотный Антон Константинович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Zabolotnyi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Field Management yapmaktadır. Anton Zabolotnyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA Moskova futbol takımında oynamaktadır. CSKA Moskova takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Anton Zabolotnyi'nin CSKA Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anton Zabolotnyi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zabolotniy_anton/

Anton Zabolotnyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anton Zabolotnyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Anton Zabolotnyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Zabolotnyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında CSKA Moskova II

1 Ağustos 2010 yılında Volgar-Gazprom

31 Aralık 2010 yılında CSKA Moskova II

1 Ocak 2011 yılında Ural

31 Aralık 2011 yılında CSKA Moskova II

1 Ocak 2012 yılında Dinamo Bryansk

30 Haziran 2012 yılında CSKA Moskova II

1 Temmuz 2012 yılında CSKA Moskova

26 Şubat 2013 yılında Ufa

1 Eylül 2014 yılında Fakel Voronezh

11 Ocak 2016 yılında Tosno

30 Haziran 2016 yılında Fakel Voronezh

1 Temmuz 2016 yılında Tosno

1 Ocak 2018 yılında Zenit

8 Ağustos 2019 yılında Sochi

1 Temmuz 2021 yılında CSKA Moskova

Anton Zabolotnyi kimdir

Anton Zabolotnyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Zabolotnyi şuan CSKA Moskova takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Metallurg Lipetsk

Anton Zabolotnyi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya takımında 7 numaralı formasıyla 7 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 9 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

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Anton Zabolotnyi nereli

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