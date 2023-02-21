Bakhtiyor Zaynutdinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bakhtiyor Zaynutdinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bakhtiyor Zaynutdinov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bakhtiyor Zaynutdinov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bakhtiyor Zaynutdinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bakhtiyor Zaynutdinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bakhtiyor Zaynutdinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bakhtiyor Zaynutdinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bakhtiyor Zaynutdinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bakhtiyor Zaynutdinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bakhtiyor Zaynutdinov 2 Nisan 1998 tarihinde Taraz şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kazakistan uyrukludur.Gerçek adı da Зайнутдинов Бақтияр Батыржанұлы şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bakhtiyor Zaynutdinov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NESTA SPORT GROUP yapmaktadır. Bakhtiyor Zaynutdinov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA Moskova futbol takımında oynamaktadır. CSKA Moskova takımına 25 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Bakhtiyor Zaynutdinov'nin CSKA Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bakhtiyor Zaynutdinov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bateka_11/

Bakhtiyor Zaynutdinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bakhtiyor Zaynutdinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bakhtiyor Zaynutdinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bakhtiyor Zaynutdinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Taraz-Karatau

1 Ocak 2017 yılında Taraz

1 Ocak 2018 yılında FC Astana

12 Ocak 2019 yılında Rostov

25 Ağustos 2020 yılında CSKA Moskova

Bakhtiyor Zaynutdinov kimdir

Bakhtiyor Zaynutdinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bakhtiyor Zaynutdinov şuan CSKA Moskova takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Bakhtiyor Zaynutdinov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kazakistan takımında 19 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 10 gol atmıştır.

Kazakistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Kazakistan U18 takımında 11 numaralı formasıyla 3 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Kazakistan U17 takımında 11 numaralı formasıyla 21 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Bakhtiyor Zaynutdinov nereli

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