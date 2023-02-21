İgor Diveev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Diveev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Diveev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Diveev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Diveev 27 Eylül 1999 tarihinde Ufa şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Дивеев Игорь Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Diveev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini APS yapmaktadır. İgor Diveev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA Moskova futbol takımında oynamaktadır. CSKA Moskova takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. İgor Diveev'nin CSKA Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İgor Diveev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diveevigor_78/

İgor Diveev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Diveev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İgor Diveev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Diveev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Ufa II

1 Temmuz 2018 yılında Ufa

22 Şubat 2019 yılında CSKA Moskova

30 Haziran 2019 yılında Ufa

1 Temmuz 2019 yılında CSKA Moskova

İgor Diveev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Diveev şuan CSKA Moskova takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

İgor Diveev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya takımında 3 numaralı formasıyla 12 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

Rusya U20 takımında 4 numaralı formasıyla 2 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 2 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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