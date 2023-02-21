Konstantin Kuchaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Kuchaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantin Kuchaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantin Kuchaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantin Kuchaev 18 Mart 1998 tarihinde Ryazan şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кучаев Константин Витальевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantin Kuchaev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Konstantin Kuchaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA Moskova futbol takımında oynamaktadır. CSKA Moskova takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Konstantin Kuchaev'nin CSKA Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Konstantin Kuchaev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kuchaev_kostya/

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Konstantin Kuchaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantin Kuchaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Konstantin Kuchaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantin Kuchaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında CSKA Moskova II

1 Temmuz 2017 yılında CSKA Moskova

26 Ocak 2022 yılında Rubin Kazan

30 Haziran 2022 yılında CSKA Moskova

Konstantin Kuchaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantin Kuchaev şuan CSKA Moskova takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Konstantin Kuchaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

UOR Master-Saturn Egorjevsk (2012 - 2015)

Rusya takımında 13 numaralı formasıyla 12 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 2 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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