Vadim Karpov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadim Karpov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vadim Karpov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vadim Karpov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vadim Karpov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadim Karpov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vadim Karpov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadim Karpov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vadim Karpov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vadim Karpov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vadim Karpov 14 Temmuz 2002 tarihinde Kotlas, Arkhangelsk Region şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Карпов Вадим Юрьевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vadim Karpov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vadim Karpov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA Moskova futbol takımında oynamaktadır. CSKA Moskova takımına 1 Kasım 2019 tarihinde katılmıştır. Vadim Karpov'nin CSKA Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vadim Karpov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/karpov_vadim_62/

Vadim Karpov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vadim Karpov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vadim Karpov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vadim Karpov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Akademia CSKA

4 Ağustos 2018 yılında CSKA Moskova II

1 Kasım 2019 yılında CSKA Moskova

7 Eylül 2021 yılında Tekstilshchik

30 Haziran 2022 yılında CSKA Moskova

Vadim Karpov kimdir

Vadim Karpov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vadim Karpov şuan CSKA Moskova takımında oynamakta ve 62 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SDYuShOR Zenit St. Petersburg

Vadim Karpov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 16 numaralı formasıyla 20 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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Vadim Karpov nereli

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