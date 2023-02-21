Sasa Zdjelar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sasa Zdjelar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sasa Zdjelar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sasa Zdjelar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sasa Zdjelar 20 Mart 1995 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Саша Здјелар şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sasa Zdjelar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sasa Zdjelar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA Moskova futbol takımında oynamaktadır. CSKA Moskova takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sasa Zdjelar'nin CSKA Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sasa Zdjelar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sasazdjelar/

Sasa Zdjelar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sasa Zdjelar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sasa Zdjelar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sasa Zdjelar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında OFK Beograd U17

1 Temmuz 2011 yılında OFK Beograd U19

1 Ocak 2012 yılında OFK Belgrad

9 Eylül 2013 yılında Olimpiakos

10 Eylül 2013 yılında OFK Belgrad

30 Haziran 2015 yılında Olimpiakos

13 Ocak 2017 yılında Mallorca

30 Haziran 2017 yılında Olimpiakos

30 Ocak 2018 yılında Partizan

30 Haziran 2018 yılında Olimpiakos

1 Temmuz 2018 yılında Partizan

28 Temmuz 2022 yılında CSKA Moskova

Sasa Zdjelar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sasa Zdjelar şuan CSKA Moskova takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sasa Zdjelar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

OFK Belgrad (-12/2011)

Sırbistan takımında 18 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

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