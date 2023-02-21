Georgiy Shchennikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgiy Shchennikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgiy Shchennikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgiy Shchennikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgiy Shchennikov 27 Nisan 1991 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Щенников Георгий Михайлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgiy Shchennikov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgiy Shchennikov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA Moskova futbol takımında oynamaktadır. CSKA Moskova takımına 1 Ocak 2009 tarihinde katılmıştır. Georgiy Shchennikov'nin CSKA Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgiy Shchennikov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/GShchennikov42

http://www.instagram.com/gshennikov/

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Georgiy Shchennikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgiy Shchennikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Georgiy Shchennikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgiy Shchennikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında CSKA Moskova II

1 Ocak 2009 yılında CSKA Moskova

Georgiy Shchennikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgiy Shchennikov şuan CSKA Moskova takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Georgiy Shchennikov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ZSKA Moskau (bis 12/2007)

Rusya takımında 23 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 11 Şubat 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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