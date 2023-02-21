Georgiy Shchennikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgiy Shchennikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Georgiy Shchennikov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Georgiy Shchennikov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Georgiy Shchennikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgiy Shchennikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Georgiy Shchennikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgiy Shchennikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgiy Shchennikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgiy Shchennikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgiy Shchennikov 27 Nisan 1991 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Щенников Георгий Михайлович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgiy Shchennikov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Georgiy Shchennikov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA Moskova futbol takımında oynamaktadır. CSKA Moskova takımına 1 Ocak 2009 tarihinde katılmıştır. Georgiy Shchennikov'nin CSKA Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgiy Shchennikov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/GShchennikov42

http://www.instagram.com/gshennikov/

Georgiy Shchennikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgiy Shchennikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Georgiy Shchennikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgiy Shchennikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında CSKA Moskova II

1 Ocak 2009 yılında CSKA Moskova

Georgiy Shchennikov kimdir

Georgiy Shchennikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgiy Shchennikov şuan CSKA Moskova takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ZSKA Moskau (bis 12/2007)

Georgiy Shchennikov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya takımında 23 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 11 Şubat 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Georgiy Shchennikov nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Sergey Pinyaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Pinyaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergey Pinyaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Pinyaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdullah Al Fahad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Fahad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdullah Al Fahad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Fahad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Francois Kamano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francois Kamano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Francois Kamano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francois Kamano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kartay isminin anlamı nedir, Kartay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
What does it mean to wash stairs in the dream? What does it mean to dream of climbing stairs?
Eli Dasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eli Dasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eli Dasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eli Dasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!