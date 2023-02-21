Egor Ushakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Ushakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egor Ushakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egor Ushakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egor Ushakov 2 Aralık 2002 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ушаков Егор Сергеевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egor Ushakov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Egor Ushakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA Moskova futbol takımında oynamaktadır. CSKA Moskova takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Egor Ushakov'nin CSKA Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Egor Ushakov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/egorushakov12/

Egor Ushakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egor Ushakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Egor Ushakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egor Ushakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2020 yılında CSKA Moskova II

1 Ocak 2022 yılında CSKA Moskova

Egor Ushakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egor Ushakov şuan CSKA Moskova takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Egor Ushakov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 6 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 14 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.