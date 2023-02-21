Nikita Ermakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Ermakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikita Ermakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikita Ermakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikita Ermakov 19 Ocak 2003 tarihinde Syzran, Samara Region şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ермаков Никита Владленович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikita Ermakov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nikita Ermakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA Moskova futbol takımında oynamaktadır. CSKA Moskova takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nikita Ermakov'nin CSKA Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nikita Ermakov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_ermakov_10/

Nikita Ermakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikita Ermakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nikita Ermakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikita Ermakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında CSKA Moskova II

1 Temmuz 2022 yılında CSKA Moskova

Nikita Ermakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikita Ermakov şuan CSKA Moskova takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

Nikita Ermakov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 3 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 22 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 22 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 22 numaralı formasıyla 24 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 18 numaralı formasıyla 25 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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