Willyan Rocha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willyan Rocha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Willyan Rocha kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Willyan Rocha ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Willyan Rocha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willyan Rocha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Willyan Rocha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Willyan Rocha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Willyan Rocha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Willyan Rocha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Willyan Rocha 27 Ocak 1995 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Willyan da Silva Rocha şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Willyan Rocha Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sferico Sports Management yapmaktadır. Willyan Rocha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA Moskova futbol takımında oynamaktadır. CSKA Moskova takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Willyan Rocha'nin CSKA Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Willyan Rocha Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/willyanrocha28/

Willyan Rocha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Willyan Rocha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Willyan Rocha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Willyan Rocha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Flamengo B

1 Şubat 2016 yılında Desportiva-ES

1 Nisan 2016 yılında Flamengo B

1 Ocak 2017 yılında Grêmio B

2 Ocak 2017 yılında Votuporanguense

30 Haziran 2017 yılında Grêmio B

3 Temmuz 2017 yılında Cova Piedade

1 Temmuz 2019 yılında Portimonense

1 Eylül 2022 yılında CSKA Moskova

Willyan Rocha kimdir

Willyan Rocha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Willyan Rocha şuan CSKA Moskova takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Willyan Rocha nereli

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