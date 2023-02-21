Maksim Mukhin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Mukhin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Mukhin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Mukhin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Mukhin 4 Kasım 2001 tarihinde Togliatti, Samara Oblast şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Мухин Максим Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Mukhin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shpinev Vadim yapmaktadır. Maksim Mukhin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA Moskova futbol takımında oynamaktadır. CSKA Moskova takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Maksim Mukhin'nin CSKA Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Maksim Mukhin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mukhin.m_/

Maksim Mukhin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Mukhin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Maksim Mukhin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Mukhin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında KS Samara II

5 Temmuz 2019 yılında Loko-Kazanka M.

1 Ocak 2021 yılında Loko Moskova

1 Temmuz 2021 yılında CSKA Moskova

Maksim Mukhin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Mukhin şuan CSKA Moskova takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Maksim Mukhin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya takımında 2 numaralı formasıyla 27 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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