Francklyn Wollum Goulehi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francklyn Wollum Goulehi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francklyn Wollum Goulehi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francklyn Wollum Goulehi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francklyn Wollum Goulehi 27 Ekim 2002 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francklyn Wollum Goulehi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MaratOn Sports yapmaktadır. Francklyn Wollum Goulehi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skeid Oslo futbol takımında oynamaktadır. Skeid Oslo takımına 26 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Francklyn Wollum Goulehi'nin Skeid Oslo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Francklyn Wollum Goulehi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francklyn Wollum Goulehi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francklyn Wollum Goulehi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francklyn Wollum Goulehi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Şubat 2021 yılında Skeid

Francklyn Wollum Goulehi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francklyn Wollum Goulehi şuan Skeid Oslo takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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