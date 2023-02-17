Frederik Christensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frederik Christensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frederik Christensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frederik Christensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frederik Christensen 19 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Frederik Juul Christensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frederik Christensen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Frederik Christensen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Helsingör futbol takımında oynamaktadır. FC Helsingör takımına 17 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Frederik Christensen'nin FC Helsingör ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Frederik Christensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frederik Christensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frederik Christensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frederik Christensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Nordsjaell. U19

17 Temmuz 2019 yılında FC Helsingör

Frederik Christensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frederik Christensen şuan FC Helsingör takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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