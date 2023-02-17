Stan Van Bladeren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stan Van Bladeren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stan Van Bladeren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stan Van Bladeren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stan Van Bladeren 1 Ekim 1997 tarihinde Voorhout şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stan Van Bladeren Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini in4 sports yapmaktadır. Stan Van Bladeren, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Helsingör futbol takımında oynamaktadır. FC Helsingör takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stan Van Bladeren'nin FC Helsingör ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stan Van Bladeren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stan Van Bladeren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Stan Van Bladeren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stan Van Bladeren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Ajax Altyapı

1 Temmuz 2013 yılında Ajax U17

1 Temmuz 2014 yılında Ajax U19

1 Temmuz 2016 yılında Ajax U21

24 Ağu 2020 yılında Silkeborg IF

1 Temmuz 2022 yılında FC Helsingör

Stan Van Bladeren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stan Van Bladeren şuan FC Helsingör takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stan Van Bladeren Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Foreholte, Ajax (2012-2016)

Hollanda U18 takımında 1 numaralı formasıyla 3 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U17 takımında 16 numaralı formasıyla 22 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.