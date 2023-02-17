Mikkel Knudsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikkel Knudsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikkel Knudsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikkel Knudsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikkel Knudsen 21 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikkel Knudsen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mikkel Knudsen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Helsingör futbol takımında oynamaktadır. FC Helsingör takımına 17 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Mikkel Knudsen'nin FC Helsingör ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mikkel Knudsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikkel Knudsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mikkel Knudsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikkel Knudsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Odense BK Ant

1 Temmuz 2010 yılında Odense BK U19

1 Temmuz 2012 yılında Middelfart

18 Temmuz 2013 yılında Naesby BK

21 Temmuz 2015 yılında FC Fredericia

29 Ocak 2018 yılında Viborg FF

1 Ağu 2020 yılında FC Fredericia

17 Ağu 2021 yılında FC Helsingör

Mikkel Knudsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikkel Knudsen şuan FC Helsingör takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

AU&I, B1913 & Odense BK

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.