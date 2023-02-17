Mande Sayouba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mande Sayouba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mande Sayouba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mande Sayouba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mande Sayouba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mande Sayouba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mande Sayouba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mande Sayouba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mande Sayouba 15 Haziran 1993 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mande Sayouba Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Scouting AS yapmaktadır. Mande Sayouba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Helsingör futbol takımında oynamaktadır. FC Helsingör takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mande Sayouba'nin FC Helsingör ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mande Sayoubaboyu ve yaşı kaç

Mande Sayouba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mande Sayouba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Mande Sayouba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mande Sayouba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2012 yılında Stabæk Fotball

31 Temmuz 2012 yılında Sp. Consultant

1 Ağu 2012 yılında Stabæk Fotball

16 Ağu 2018 yılında Odense BK

1 Ağu 2022 yılında FC Helsingör

30 Haziran 2023 yılında Odense BK

Mande Sayouba kimdir

Mande Sayouba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mande Sayouba şuan FC Helsingör takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sport Consultant Football Academy (-2012)

Mande Sayouba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fildişi Sahili takımında 30 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Fildişi Sahili U23 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Fildişi Sahili U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Mande Sayouba nereli

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