Hjalte Petersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hjalte Petersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hjalte Petersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hjalte Petersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hjalte Petersen 25 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Hjalte Søborg Petersen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hjalte Petersen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Hjalte Petersen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Helsingör futbol takımında oynamaktadır. FC Helsingör takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hjalte Petersen'nin FC Helsingör ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Hjalte Petersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hjalte Petersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hjalte Petersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hjalte Petersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FCH Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında Helsingör U19

30 Temmuz 2021 yılında FC Helsingör

Hjalte Petersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hjalte Petersen şuan FC Helsingör takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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