Nicolai Geertsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolai Geertsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolai Geertsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolai Geertsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolai Geertsen 19 Haziran 1991 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolai Geertsen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nicolai Geertsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Helsingör futbol takımında oynamaktadır. FC Helsingör takımına 22 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Nicolai Geertsen'nin FC Helsingör ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolai Geertsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolai Geertsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Nicolai Geertsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolai Geertsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Lyngby BK U19

1 Temmuz 2009 yılında Bröndby IF U19

1 Ağu 2010 yılında BSV

5 Ağu 2013 yılında HB Köge

1 Ağu 2014 yılında Egersund

1 Ocak 2015 yılında Sandnes Ulf

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

23 Mart 2018 yılında Hilleröd F

6 Temmuz 2018 yılında Lyngby BK

22 Ocak 2021 yılında FC Helsingör

Nicolai Geertsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolai Geertsen şuan FC Helsingör takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Lyngby BK, Brondby IF

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.