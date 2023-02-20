Fredrik Jensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Jensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fredrik Jensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fredrik Jensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fredrik Jensen 18 Mayıs 1993 tarihinde Skien şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Fredrik Oldrup Jensen şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fredrik Jensen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TPSportManagement yapmaktadır. Fredrik Jensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vålerenga Fotball futbol takımında oynamaktadır. Vålerenga Fotball takımına 14 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Fredrik Jensen'nin Vålerenga Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fredrik Jensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fredrik Jensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Fredrik Jensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fredrik Jensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Odd Grenland

25 Temmuz 2017 yılında Zulte Waregem

10 Ağustos 2018 yılında IFK Göteborg

1 Aralık 2018 yılında Zulte Waregem

8 Şubat 2019 yılında Odds BK

31 Aralık 2019 yılında Zulte Waregem

14 Şubat 2020 yılında Vålerenga

Fredrik Jensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fredrik Jensen şuan Vålerenga Fotball takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fredrik Jensen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Odd Grenland (-12/2011)

Norveç U23 takımında 17 numaralı formasıyla 14 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U21 takımında 6 numaralı formasıyla 21 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.