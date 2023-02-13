Gabri Veiga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabri Veiga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabri Veiga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabri Veiga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabri Veiga 27 Mayıs 2002 tarihinde Porriño şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Veiga Novas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabri Veiga Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Intermedia Sport Player yapmaktadır. Gabri Veiga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gabri Veiga'nin Celta Vigo ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Gabri Veiga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gabriveiga/

Gabri Veiga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabri Veiga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gabri Veiga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabri Veiga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Celta Juvenil A

1 Temmuz 2019 yılında Celta Vigo B

1 Temmuz 2022 yılında Celta Vigo

Gabri Veiga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabri Veiga şuan Celta Vigo takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Gabri Veiga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 18 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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