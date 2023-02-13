Javi Galan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Galan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javi Galan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javi Galan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javi Galan 19 Kasım 1994 tarihinde Badajoz şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Javier Galán Gil şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javi Galan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Javi Galan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo takımına 31 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Javi Galan'nin Celta Vigo ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Javi Galan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/javier_galan10/

Javi Galan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Javi Galan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 12.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Javi Galan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javi Galan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Badajoz

1 Temmuz 2015 yılında Córdoba CF B

1 Temmuz 2017 yılında Córdoba CF

29 Ocak 2019 yılında SD Huesca

31 Temmuz 2021 yılında Celta Vigo

Javi Galan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javi Galan şuan Celta Vigo takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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