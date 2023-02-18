Gasper Jovan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gasper Jovan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gasper Jovan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gasper Jovan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gasper Jovan 25 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gasper Jovan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gasper Jovan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Aluminij Kidricevo futbol takımında oynamaktadır. NK Aluminij Kidricevo takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gasper Jovan'nin NK Aluminij Kidricevo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gasper Jovan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gasper Jovan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gasper Jovan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gasper Jovan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Rudar Velenje

21 Temmuz 2022 yılında NK Aluminij

Gasper Jovan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gasper Jovan şuan NK Aluminij Kidricevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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