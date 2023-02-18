Gasper Pecnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gasper Pecnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gasper Pecnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gasper Pecnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gasper Pecnik 10 Temmuz 2002 tarihinde Maribor şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gasper Pecnik Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AK10 STARS yapmaktadır. Gasper Pecnik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Aluminij Kidricevo futbol takımında oynamaktadır. NK Aluminij Kidricevo takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Gasper Pecnik'nin NK Aluminij Kidricevo ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Gasper Pecnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gasper Pecnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gasper Pecnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gasper Pecnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında NK Aluminij

Gasper Pecnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gasper Pecnik şuan NK Aluminij Kidricevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Gasper Pecnik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U18 takımında 4 numaralı formasıyla 6 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 5 numaralı formasıyla 24 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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