Rok Freser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rok Freser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rok Freser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rok Freser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rok Freser 2 Mart 2001 tarihinde Maribor şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rok Freser Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rok Freser, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Aluminij Kidricevo futbol takımında oynamaktadır. NK Aluminij Kidricevo takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rok Freser'nin NK Aluminij Kidricevo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rok Freser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rok Freser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rok Freser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rok Freser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2019 yılında NK Bravo U19

29 Ağu 2020 yılında NK Dekani

28 Temmuz 2021 yılında ND Gorica

21 Temmuz 2022 yılında NK Aluminij

Rok Freser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rok Freser şuan NK Aluminij Kidricevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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