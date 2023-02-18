Tomislav Jagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomislav Jagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomislav Jagic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomislav Jagic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomislav Jagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomislav Jagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomislav Jagic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomislav Jagic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomislav Jagic 29 Mayıs 1997 tarihinde Varaždin şehrinde doğmuştur.  Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Tomislav Jagić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomislav Jagic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomislav Jagic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Aluminij Kidricevo futbol takımında oynamaktadır. NK Aluminij Kidricevo takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomislav Jagic'nin NK Aluminij Kidricevo ile sözleşmesi 29 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomislav Jagicboyu ve yaşı kaç

Tomislav Jagic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomislav Jagic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomislav Jagic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomislav Jagic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağu 2015 yılında Ivancica Ivanec

4 Şubat 2022 yılında NK Varazdin

18 Temmuz 2022 yılında NK Aluminij

30 Haziran 2023 yılında NK Varazdin

Tomislav Jagic kimdir

Tomislav Jagic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomislav Jagic şuan NK Aluminij Kidricevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tomislav Jagic nereli

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