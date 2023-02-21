Georgi Makhatadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgi Makhatadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgi Makhatadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgi Makhatadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgi Makhatadze 26 Mart 1998 tarihinde Rostov-na-Donu şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Махатадзе Георгий Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgi Makhatadze Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shpinev Vadim yapmaktadır. Georgi Makhatadze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuban Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. Kuban Krasnodar takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Georgi Makhatadze'nin Kuban Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgi Makhatadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgi Makhatadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgi Makhatadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgi Makhatadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2016 yılında Rubin Kazan

1 Ocak 2018 yılında SKA Khabarovsk

30 Haziran 2018 yılında Rubin Kazan

29 Ağustos 2018 yılında Loko-Kazanka M.

21 Şubat 2021 yılında Rostov

1 Temmuz 2021 yılında Rotor Volgograd

1 Temmuz 2022 yılında Kuban

Georgi Makhatadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgi Makhatadze şuan Kuban Krasnodar takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Georgi Makhatadze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U20 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 2 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 4 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 8 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 8 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 12 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 8 numaralı formasıyla 13 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 8 numaralı formasıyla 20 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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